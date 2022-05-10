Dolar
15.24
Euro
16.05
Altın
1,846.93
ETH/USDT
2,331.40
BTC/USDT
31,070.00
BIST 100
2,493.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Malta ve Bahamalar bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'a yanaştı

Bahamalar bayraklı "Emerald Azzurra" ve Malta bayraklı "Star Flyer" ile Bodrum'a 202 turist geldi.

Ali Ballı   | 10.05.2022
Malta ve Bahamalar bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'a yanaştı

Muğla

Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan Bahamalar bayraklı 110 metrelik kruvaziyerde, 84 yolcu, 70 kişilik mürettebat bulunuyor.

Kuşadası'ndan gelen ve akşam ilçeden ayrılıp Rodos'a devam edecek gemiden inen İngiliz ve ABD ağırlıklı yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Yine iskeleye yanaştırılan Malta bayraklı 72 metrelik yelkenli kruvaziyerde de ABD, İngiliz ve Alman ağırlıklı 118 yolcu, 69 kişilik mürettebat yer alıyor. Rodos'tan gelen gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından şehir turuna çıktı.

Geminin akşam Dalyan'a hareket edeceği öğrenildi.

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, yaptığı açıklamada, her gün yeni bir gemiyi limanda görmenin kendilerini çok umutlandırdığını belirterek, "Bodrum'a yakışan bir tabloyu daha da ileriye taşıyabilmek en önemli gayelerimizden. Sezon harika başladı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 kısıtlamalarının insanları daha "yaratıcı" hale getirdiği tespit edildi
Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor
Pfizer'ın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor
Türkiye'de 1542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Malta ve Bahamalar bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'a yanaştı

Malta ve Bahamalar bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'a yanaştı

Muğla'nın gezgin kadın arıcıları en iyi bal için il il dolaşıyor

Marmaris'te kaçak iskeleler yıkılıyor

Bodrum'da uçurtma festivali düzenlendi

Bodrum'da uçurtma festivali düzenlendi
İztuzu sahiline caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı

İztuzu sahiline caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı
Ukrayna: Limanlarımızda yaklaşık 70 gemi bloke edilmiş durumda

Ukrayna: Limanlarımızda yaklaşık 70 gemi bloke edilmiş durumda