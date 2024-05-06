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Ekonomi

"Marella Discovery" 1800 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Sabri Kesen  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
"Marella Discovery" 1800 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Muğla

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1800 yolcu ve 1100 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda da vakit geçirdi.

Bazı turistler safari ve kültür turlarına katıldı.

Girit'ten gelen "Marella Discovery"in gece saatlerinde demir alarak Santorini Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

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