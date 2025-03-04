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Yaşam

Artvin'de köyde yiyecek arayan kurt sürüsü görüntülendi

Artvin'in Ardanuç ilçesinde köye inen kurt sürüsünün yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Songül İstanbullu  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Artvin'de köyde yiyecek arayan kurt sürüsü görüntülendi

Artvin

İlçeye bağlı Zekeriya köyünde gece saatlerinde evinin penceresinden bakan bir kişi, çevrede dolaşan 5 kurt gördü.

Kurtların çevrede yiyecek aradığı anlar, bu kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kayıtlarda, kurtların bir süre çevrede dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.

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