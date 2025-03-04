Seben Taşlı Yayla Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Seben Taşlı Yayla Göleti'nin yüzeyi dondu.
Bolu
Aladağ Yaylası'nda bulunan ve tam dolduğunda Abant Gölü'nün 7 katı büyüklüğüne ulaşan göletin yüzeyi, bölgedeki hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.
Buz tabakasıyla kaplanan göl ve yakınındaki cami güzel görüntü oluşturdu.
Yüzeyi buzla kaplanan gölet ile çevredeki kış manzaraları havadan da görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.