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Yaşam

Seben Taşlı Yayla Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Seben Taşlı Yayla Göleti'nin yüzeyi dondu.

Mehmet Emin Gürbüz  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Seben Taşlı Yayla Göleti'nin yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Aladağ Yaylası'nda bulunan ve tam dolduğunda Abant Gölü'nün 7 katı büyüklüğüne ulaşan göletin yüzeyi, bölgedeki hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Buz tabakasıyla kaplanan göl ve yakınındaki cami güzel görüntü oluşturdu.

Yüzeyi buzla kaplanan gölet ile çevredeki kış manzaraları havadan da görüntülendi.

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