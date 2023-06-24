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DRON - Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM İstanbul-Edirne Otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor
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Yaşam

Antalya sahillerinde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Sinan Özmüş  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Antalya sahillerinde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA

Antalya

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü kentte, Kurban Bayramı'ndan önceki hafta sonunda, serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.

Sahile gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bir bölümü ise güneşlenmeyi tercih etti.

Tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Gençlerden bir kısmı da kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

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