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Yaşam

Gurbetçiler Türkiye'ye özlemle giriyor

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye başlayan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Cihan Demirci, Doğukan Vurgun  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Gurbetçiler Türkiye'ye özlemle giriyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Yurda girişte Türk bayrağını görünce duygulanan gurbetçiler, heyecan ve sevinçle memleketlerine doğru yola koyuluyor.

Son bir ayda 100 binden fazla gurbetçinin giriş yaptığı Kapıkule'de zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor.

Avusturya'dan gelen İlhan Kaya, AA muhabirine, yurda giriş yapmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Tatilini memleketinde yakınlarıyla geçireceğini anlatan Kaya, "Uzun bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştık. Sınır kapısında işlemlerimiz beklemeden, hızlı şekilde gerçekleşti." dedi.

Avusturya'dan gelen Aysel Görgülü de 35 yıldır gurbette yaşadığını belirterek, "Her yıl geliyoruz ama duygulanmamak elde değil. Bu duygu anlatılmaz, yaşanır. Avusturya'da da aynı Türkiye'de gibi yaşıyoruz. 3 torunum var, Türkçeleri mükemmel. Her şeyi öğretiyoruz ama memleketimiz başka, hasretiz." diye konuştu.

Görgülü, tatillerini Ankara, Konya ve Antalya'da geçireceklerini ifade etti.

Yahya Görgülü ise geçtikleri ülkelerin sınır kapılarında beklemeden Türkiye'ye ulaştıklarını belirtti.

Kapıkule'de de işlemlerinin kısa sürede tamamlandığını dile getiren Görgülü, bir an önce memleketine, yakınlarına kavuşmak istediğini söyledi.

Gurbetçileri sınır kapısında YTB görevlileri karşılıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) görevlileri, sınır kapısında kurduğu stantlarda gurbetçileri karşılıyor. Görevliler, gurbetçilere Edirne'nin lezzetlerinden badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi ikram ediyor.

YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Fatih Ot, görevlilerin Kapıkule'de 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak gurbetçileri karşılamaya devam ettiğini anlattı.

Sınır kapısından giriş yapan gurbetçilere ikramda bulunduklarını dile getiren Ot, "Ülkelerine hoş geldiler. Güzel bir tatil, güzel bir bayram geçirmelerini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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