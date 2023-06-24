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DRON - Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM İstanbul-Edirne Otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor
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Yaşam

İstanbul otogarında bayram yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkmak isteyen İstanbulluların otogarda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
İstanbul otogarında bayram yoğunluğu sürüyor Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, İstanbul'da otogarın yolunu tuttu. Otogarda dün başlayan tatil hareketliliği bugün de devam ederken, otobüs firmalarının koyduğu ek seferler de doldu.

İstanbul otogarında bir otobüs firmasının yetkilisi Erkan Yayla, yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenlediklerini ancak şu an bilet sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Biletlerini önceden alanlar olduğu gibi son anda karar verenlerin ek seferlerde yer bulduğunu aktaran Yayla, talep yoğunluğunun hem tatil beldeleri hem de yurdun diğer bölgelerine yönelik olduğunu kaydetti.

Bayram tatili için Samsun'a giden İrfan Çakır, biletlerini bir ay önce aldıklarını söyledi. Yoğunluk nedeniyle tedbirli davrandıklarını belirten Çakır, "9 günlük bayram tatili için gidiyoruz. Annemizi, babamızı ziyaret edeceğiz. Kurbanımızı orada keseceğiz." dedi.

İşleri nedeniyle kendisinin bir yere gidemediğini ancak çocuklarını memlekete gönderdiğini anlatan Ertan Durmuş, biletlerini günler öncesinden aldığını ifade etti.

Bayram tatili için Edirne'ye ailesinin yanına giden Ersin Aydın, sıkıntı yaşamamak amacıyla bileti erkenden aldığını anlattı.

Öte yandan otogarın giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğunun yaşandığı görüldü.

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