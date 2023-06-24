Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,892.10
BTC/USDT
30,638.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM İstanbul-Edirne Otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor
logo
Yaşam

Çorum'da bıçakçıların "Kurban Bayramı" mesaisi

Çorum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların mesaisi yoğunlaştı.

Kemal Ceylan  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Çorum'da bıçakçıların "Kurban Bayramı" mesaisi Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Çorum

Tarihi Çöplük Çarşısı başta olmak üzere kentin farklı noktalarındaki bıçakçılar, bir yandan kendi ürünlerinin satışını yaparken diğer yandan da vatandaşların bıçaklarını bileme makinesiyle keskinleştiriyor.

Ustalar, bilemenin yanı sıra vatandaşların getirdiği kırık bıçakları onarıyor.

Eski Kerebi Gazi Çarşısı'nda faaliyet gösteren bıçak ustası Abdulsamet Poyraz, bayram nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Bıçağın yanı sıra satır, balta gibi gereçlerin satış ve onarımına talebin arttığını belirten Poyraz, "Bıçakçılar olarak bu yoğunluktan memnunuz. İnsanlar bıçaklarını getirip bize bırakıyor. Biz de daha iyi hale getirip teslim ediyoruz. Bu yıl Çorum'da bıçak bileme 10, balta ve satır 20 lira ücretle yapılıyor." dedi.

Kurban keserken kazalar yaşanabildiğine dikkati çeken Poyraz, "Kurban kesenler profesyonel olmalı ve profesyonel aletler kullanmalı." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan LGBT propagandasına tepki
Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı
Cumhurbaşkanlığından "AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Programlarına Katılımın Yönetimi" genelgesi
Balıkesir'de 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Benzer haberler

Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı

Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı

Çorum'da bıçakçıların "Kurban Bayramı" mesaisi

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor

Hayvancılığın merkezlerinden Erzurum'da kurbanlıklar için sıkı tedbirler uygulanıyor

Hayvancılığın merkezlerinden Erzurum'da kurbanlıklar için sıkı tedbirler uygulanıyor
Bayram tatilinde yol güvenliği 30 bin 529 personelle sağlanacak

Bayram tatilinde yol güvenliği 30 bin 529 personelle sağlanacak
Bayramı fırsata çeviren gezi tutkunları Doğu Ekspresi'nde yoğunluk oluşturdu

Bayramı fırsata çeviren gezi tutkunları Doğu Ekspresi'nde yoğunluk oluşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet