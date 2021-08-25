Dolar
8.40
Euro
9.87
Altın
1,796.98
ETH/USDT
3,202.40
BTC/USDT
48,416.00
BIST 100
1,465.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel bölgesi için acele kamulaştırma kararı

Yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi ile Kastamonu ve Sinop'taki sel ve heyelan bölgesi için acele kamulaştırma kararı verildi.

Hamdi Çelikbaş   | 25.08.2021
Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel bölgesi için acele kamulaştırma kararı

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 114 ada, 65 parsel numaralı taşınmaz, bölgede meydana gelen orman yangını nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Batı Karadeniz'deki sel ve heyelan bölgesi için acele kamulaştırma

Batı Karadeniz'de sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop için de acele kamulaştırma kararı alındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazlar, bu bölgelerde meydana gelen sel ve heyelan afeti nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Goldman Sachs, şubelerine girişte Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirdi
Avustralya’da Kovid-19 vakaları salgının başından bu yana günlük en yüksek seviyeye ulaştı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bini aştı
Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 169'a çıktı
Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL genişletiliyor

Benzer haberler

Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel bölgesi için acele kamulaştırma kararı

Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel bölgesi için acele kamulaştırma kararı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 141 general ve amirale yeni görev

Marmaris'te yangının yaraları sarılıyor

Marmaris'te yangının yaraları sarılıyor
Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki orman yangını söndürüldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki orman yangını söndürüldü
Bozkurt'taki sel sırasında vatandaşlar ayakta kalan akaryakıt istasyonuna sığındı

Bozkurt'taki sel sırasında vatandaşlar ayakta kalan akaryakıt istasyonuna sığındı