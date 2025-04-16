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Yurt dışında yaşayan gençler, Antalya'da gençlik kampında buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, yurt dışında yaşayan gençler Antalya'da gençlik kampında buluştu.

Yiğithan Yıldız  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Yurt dışında yaşayan gençler, Antalya'da gençlik kampında buluştu Fotoğraf: Yiğithan Yıldız/AA

Antalya

Her yıl düzenlenen "Yurtdışı Türkler Gençlik Kampları" kapsamında 56 farklı ülkeden gelen gençler, kültürel ve sportif etkinliklerle Türkiye'yi tanıma fırsatı buldu.

Bu yıl erkek katılımcılar için kamp programı 12-17 Nisan, kızlar için ise 19-24 Nisan'da Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda planlandı.

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Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Fatih Nişancı, gençlerin kökleriyle bağlantı kurmasını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Nişancı, "Bu yıl YTB'nin 15. yılı vesilesiyle, yurt dışı vatandaş coğrafyasından 100, kültürel coğrafyadan 50 gencimiz ve Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerden de 50 olmak üzere 56 ülkeden 200 genci Antalya'daki kampta buluşturduk." dedi.

Programa dünyanın dört bir yanından 18-30 yaş arası gençlerin başvurabildiğini ifade eden Nişancı, bu yıl 200 kişilik kontenjan için 5 bini aşkın başvuru aldıklarını söyledi.

Seçilen gençlerin kamp süresince kendi ülkelerini tanıtmanın yanı sıra farklı kültürleri keşfetme ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı bulduklarını belirten Nişancı, "Gençlerin kendi ülkelerini ve kendilerini tanıtmalarını, diğer kültürleri öğrenmelerini ve birbirleriyle tanışarak dostluklar kurmalarını sağlamak için bu programları düzenliyoruz." diye konuştu.

Nişancı, gençlerin spor aktivitelerinin yanı sıra kendi kültürlerini tanıttıkları sanat ve müzik etkinlikleriyle bir araya geldiğini, ayrıca Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini keşfetmeleri için çeşitli geziler düzenlendiğini bildirdi.

Kampın uzun vadeli etkilerine dikkati çeken Nişancı, "Buraya gelen gençler, belki 20-30 yıl sonra diplomat, bilim insanı, sanatçı, iş insanı ya da kanaat önderi olacak. Burada kurdukları dostluklar, ileride farklı platformlarda yeniden bir araya gelmelerine vesile olabilir. Türkiye'nin onlara sunduğu bu imkanı hep hatırlayacaklar. Biz de bu kamplarla, şimdiden dostluk ve barış ortamının temellerini atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamp programının büyük ilgi gördüğünü anlatan Nişancı, şu an Antalya'daki 200 erkek öğrenciyle kampa devam ettiklerini, kısa süre sonra da 60'tan fazla ülkeden gelen 200 kız öğrenciyle aynı programı uygulayacaklarını belirtti.

Gençlik kampına Kırgızistan'dan katılan Nurkhan Toichubekov, Ege Üniversitesinde yüksek lisans yaptığını anlatarak, kampın sürekli etkinliklerle dolu olduğunu ve hiç boş zaman bulamadıklarını dile getirdi.

Toichubekov, Türk kültürüyle dil açısından uyum sağladığını ancak Akdeniz ve Ege mutfağındaki sebze ağırlıklı yemeklerin kendisi için alışılmadık olduğunu ifade etti.

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