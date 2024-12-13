Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı yeniden karla kaplandı.
Ağrı
Kenti beyaza bürüyen kar yağışı, 5 bin 137 rakımla yurdun zirvesi olan Ağrı Dağı'nda da etkili oldu.
Özellikle yaz aylarında dağcıların uğrak mekanı haline gelen Ağrı Dağı'nın zirvesini saran bulutlar ve kar örtüsü, güzel görüntüler oluşturdu.
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