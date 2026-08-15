Manisa'da oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Atatürk Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların olduğu tesisin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangından etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayda tesisin yanı sıra 3 otomobilde de hasar oluştu.

Fotoğraf : Manisa Büyükşehir Belediyesi/AA

2 kişinin cansız bedenleri bulundu

Ekiplerin tesiste yaptığı kontrolde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu.

Yangında hayatını kaybeden kişilerin işletme sahibi Nazif Kavas ile çalışanı Servet Ekiz olduğu tespit edildi.

Ekiplerin tesisteki çalışmaları sürüyor.