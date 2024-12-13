Bosna Hersek'te Türkçe öğrenen öğrencilere, YEE ve Karatay Belediyesinden kırtasiye desteği
Bosna Hersek'in Vitez şehrinde, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında eğitim gören öğrencilere, Karatay Belediyesince kırtasiye ve çanta hediye edildi.
Vitez
Dubravica İlköğretim Okulundaki törene, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, Saraybosna Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme, YEE'den bir heyet, yerel yetkililer, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Okul öğrencileri, Türkçe ve Boşnakça şarkılar seslendirip folklor gösterisi yaptı. Geleneksel kıyafetler giyen öğrenciler, Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla gelen misafirleri karşıladı.
Karatay Belediye Başkanı Kılca, konuşmasında Konya'dan selam getirdiğini, iki ülke arasında tarihten gelen kardeşlik bağının olduğunu kaydetti.
Türkçenin öğretilmesi için YEE'nin katkılarına değinen Kılca, kendilerinin de bu çalışmaları destekleyeceklerini aktardı.
YEE Saraybosna Müdürü Yaman ise öğrencilere yönelik projeler yaptıklarını, Türkçeyi tercih ettikleri için öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.
Program sonunda öğrencilere sırt çantası ve çeşitli kırtasiye malzemeleri armağan verildi.
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