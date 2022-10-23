Kuala Lumpur'un kalbindeki yaşam parkı: Perdana Botanik Bahçeleri
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Perdana Botanik Bahçeleri, eski adıyla Perdana Gölü Bahçeleri, şehrin ilk büyük ölçekli eğlence parkı olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin en gözde mekanlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Kuala Lumpur
Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Perdana Botanik Bahçeleri, eski adıyla Perdana Gölü Bahçeleri, şehrin ilk büyük ölçekli eğlence parkı olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin en gözde mekanlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Şehrin kalbinde yer alan 91,6 hektar büyüklüğündeki eğlence parkı 1888'de kuruldu ve o günden bu yana şehrin kalabalığından kaçmak isteyenler için "yeşil bir sığınak" görevi görüyor.
Jalan Perdana ve Venning yolu üzerinde bulunan bahçeler, Malezya Ulusal Müzesi yakınında ve Muzium Negara İstasyonu'na yürüme mesafesinde yer alıyor.
Büyük bakımlı bahçeleri, farklı türlerden binlerce bitki ve gölleri barındıran Perdana Botanik Bahçeleri, bölgenin ve dünyanın birçok şehrinden gelen ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor.
Eskiden Taman Tasik Perdana veya Göl Bahçeleri olarak bilinen Perdana Botanik Bahçeleri başkent Kuala Lumpur'un Miras Parkı Listesi'nde yer alıyor.
Sömürge dönemlerine dayanan kuruluşundan bu yana şehrin "akciğerinin" bir parçası olan Perdana Bahçeleri'nin bugünkü hali 10 yıl öncesine dayanıyor. Başlangıçta bir eğlence parkının parçası olarak oluşturulan ancak daha sonra tropik bitki koleksiyonları ekilen bahçeler, yenilenerek bugünkü haline dönüştürüldü.
Perdana Bahçeleri, ziyaretçilere sadece botanik koleksiyonlarıyla değil, aynı zamanda hareketli ve gürültülü bir metropolün ortasında olmalarına rağmen tropik bir yağmur ormanında bulundukları hissini vererek de etkiliyor.
Bahçeler
Perdana Botanik Bahçeleri'nin en gözde alanlarından biri olarak gösterilen Hibiscus Parkı'nda, Malezya'nın ulusal çiçeği olan Bunga Raya'nın çeşitli türleri sergileniyor.
Bahçedeki 4 metre yüksekliğindeki şelale, havuzlar ve çeşmeleri ziyaretçilerin ilgisiyle karşılanırken, sömürge döneminden kalma bir bina da son yenileme çalışmalarıyla çay salonu ve galeriye dönüştürüldü.
Zeminden basamaklarla aşağıya inilerek ulaşılan Batık Bahçe, acalypha siamensis ve loropetalum chinense çalılarından, yamaçlarda çiçek açan yıllıkların eklenmesiyle yapılmış bir parter bahçesi olarak büyük beğeni topluyor. İçerisinde rengarenk petunyaları barındıran Yunan saksılarının eklenmesi bahçenin zarif güzelliğine katkıda bulunuyor.
Perdana Botanik Bahçeleri ve Malezya Yarımadası'ndaki ormanlardan çiçekli ve meyveli bitki koleksiyonları herbarium bitki koleksiyonu binasında muhafaza ediliyor. Bitkiler üzerine çalışan öğrenci, akademisyen ve yabancı ziyaretçiler, hafta içi 08.00-16.30 saatleri arasında koleksiyonun bulunduğu binayı ziyaret edebilir.
Bahçeleri ziyaret etme fırsatı bulan ve ismini vermek istemeyen Singapurlu bir turist, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Perdana Botanik Bahçeleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretin Kuala Lumpur seyahatinin en güzel ve etkileyici yanlarından biri olduğunu, giriş ücreti ödemek zorunda kalmadan bu kadar bakımlı, düzenli ve sakin bir mekanda bulunduğu için kendisini şanslı hissettiğini ifade etti.
Perdana, sadece botanik bahçeleriyle değil, spor yapmak isteyen ve aileleriyle piknik yapmak için sakin yeşil alan arayan insanları, özel koşu alanları, spor parkurları, çay bahçeleri ve mescitleriyle özellikle hafta sonları şehrin en gözde cazibe merkezlerinden biri olarak yoğun kalabalıkları kendisine çekmeyi başarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.