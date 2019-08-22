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Yangında mahsur kalan bukalemunu itfaiye kurtardı

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda çıkan yangında mahsur kalan bukalemunu itfaiye ekipleri kurtararak, doğal yaşam alanına bıraktı.

Volkan Yıldız   | 22.08.2019
Yangında mahsur kalan bukalemunu itfaiye kurtardı

Muğla

Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesi Akyol Mahallesi’ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

Dere kenarındaki araziden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede yangına müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle yayılan ve yaklaşık 3 dönümlük arazide etkili olan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada yeniden alevlerin yükseldiği alanda bir bukalemunun mahsur kaldığını fark eden itfaiye eri Umut Çebin, hayvanı kurtararak arazözdeki suyla serinletti.

İtfaiyecinin yardımıyla kendine gelen bukalemun, daha sonra doğal yaşam alanına salındı. 

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