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DRON - İstanbul Başakşehir'de 10 katlı binanın çatısında çıkan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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Başakşehir'de 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'deki bir sitede 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Abdülkerim Güzel, Ferhat Yasak  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Başakşehir'de 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Istanbul

Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 10 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, tedbir amaçlı apartmanı tahliye etti.

Sağlık görevlileri dumandan etkilenen bir kişiye ambulanta müdahalede bulundu.

Rüzgarın da etkisiyle diğer binalara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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