Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Lübnan ve Ukrayna'daki son durumun değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs'la bağlantılı gelişmeler de ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.