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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Can Efesoy  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lübnan ve Ukrayna'daki son durumun değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs'la bağlantılı gelişmeler de ele alındı.

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