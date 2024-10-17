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İzmir’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kürşat Gürbüz  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
İzmir’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Kürşat Gürbüz/AA

İzmir

Spil Dağı Beşpınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangına, çok sayıda arazöz, su tankeri ve yer ekibiyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

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