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Malatya'da okullar yarın da tatil edildi

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.

Orhan Yoldaş  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Malatya'da okullar yarın da tatil edildi

Malatya

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17 Ekim Perşembe günü (yarın) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Deprem nedeniyle kentte okullar bugün tatil edilmişti.

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