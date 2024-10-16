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Dünya

İran'ın güneybatısında bir petrol rafinerisinde yangın meydana geldi

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.

Ahmet Dursun  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
İran'ın güneybatısında bir petrol rafinerisinde yangın meydana geldi

Tahran

İran devlet televizyonuna konuşan Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinin Kaymakamı Muhsin Seyyidmusevi, petrol rafinerisindeki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını aktardı.

Seyyidmusevi, olayın ilk belirlemelere göre petrol tankerlerinden birinin rafinerideki benzin depolarına çarpması sonucu çıktığını belirtti.

Öte yandan yangının boyutu nedeniyle ilçedeki itfaiye ekiplerinin müdahalede yetersiz kalması üzerine Ahvaz kentinden takviye ekiplerin yangına müdahale için bölgeye gönderildiği kaydedildi.

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