Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,684.00
Altın
1,548.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Ebu Macid el Mühendis için Bağdat’ta cenaze töreni düzenleniyor
logo
Türkiye

Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu

Kar kalınlığının 78 santimetreye ulaştığı Uludağ'a gelen yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve çeşitli aktiviteler yaparak karın tadını çıkardı.

Sergen Sezgin   | 04.01.2020
Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu. 

Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu

ürkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu. Hafta sonunu fırsat bilerek Uludağ'a gelen ziyaretçiler, "Oteller Bölgesi"ndeki pistlere akın etti. Kayak, snowboard ve çeşitli aktiviteler yaparak karın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, Uludağ'da doyasıya eğlendi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Hafta sonunu fırsat bilerek Uludağ'a gelen ziyaretçiler, "Oteller Bölgesi"ndeki pistlere akın etti. 

Kayak, snowboard ve çeşitli aktiviteler yaparak karın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, Uludağ'da doyasıya eğlendi.

Kar kalınlığının 78 santimetreye ulaştığı Uludağ'da acemi kayakçılar da zor anlar yaşadı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu

Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu

Mobilya sektöründe 2020'de 60 milyar liralık satış beklentisi

Türkiye'nin ihracat atağı patent başvurularına yansıdı

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı: Yapılan, bir otomobilden fazlasıdır, teknolojik dönüşümdür

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı: Yapılan, bir otomobilden fazlasıdır, teknolojik dönüşümdür
Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli