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Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan İstanbul Maratonu'nun 42'ncisi düzenleniyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

08.11.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplu açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/13.30/15.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Beykoz ve Zeytinburnu ilçe kongrelerine iştirak edecek. 

(İstanbul/14.00/17.00)

4- ABD başkanlık seçimleri sonrasındaki gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor. 

(Washington/New York)

5- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü)

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

7- Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan ve bu yıl N Kolay isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu'nun 42'ncisi yapılacak.

(İstanbul/09.00)

8- Süper Lig'de 8. hafta, MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/Malatya/13.30/Kayseri/İstanbul/16.00/Sivas/19.00) 

9- TFF 1. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü, Yılport Samsunspor-Altınordu, Akhisarspor-Beypiliç Boluspor maçları oynanacak.

(Eskişehir/13.30/Samsun/Manisa/16.00)

10- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen, Beşiktaş-Gaziantep Basketbol, Galatasaray-TOFAŞ ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.15/17.30/Afyonkarahisar/20.00)

11- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank-Haliliye Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart, Altekma-Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne-Solhanspor, İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve Sorgun Belediyespor-Arhavi Voleybol maçları yapılacak.

(Ankara/12.30/İstanbul/14.00/14.00/İzmir/15.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00/Yozgat/16.00)

12- MotoGP 2020 Dünya Şampiyonası'nın 12'nci ayağı Avrupa Grand Prix'si İspanya'da gerçekleştirilecek.

(Valensiya/16.00)

13- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele edeceği Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası maçları Kartepe'de başlayacak. Kupanın ilk gününde 8 maç yapılacak.

(Kocaeli/13.00-20.15)

14- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında 2 maç oynanacak. 

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