Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplu açılış törenine katılacak.
(Kocaeli/13.30/15.30)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Beykoz ve Zeytinburnu ilçe kongrelerine iştirak edecek.
(İstanbul/14.00/17.00)
4- ABD başkanlık seçimleri sonrasındaki gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.
(Washington/New York)
5- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.
(Bakü)
6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
7- Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan ve bu yıl N Kolay isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu'nun 42'ncisi yapılacak.
(İstanbul/09.00)
8- Süper Lig'de 8. hafta, MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/Malatya/13.30/Kayseri/İstanbul/16.00/Sivas/19.00)
9- TFF 1. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü, Yılport Samsunspor-Altınordu, Akhisarspor-Beypiliç Boluspor maçları oynanacak.
(Eskişehir/13.30/Samsun/Manisa/16.00)
10- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen, Beşiktaş-Gaziantep Basketbol, Galatasaray-TOFAŞ ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/15.15/17.30/Afyonkarahisar/20.00)
11- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank-Haliliye Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart, Altekma-Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne-Solhanspor, İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve Sorgun Belediyespor-Arhavi Voleybol maçları yapılacak.
(Ankara/12.30/İstanbul/14.00/14.00/İzmir/15.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00/Yozgat/16.00)
12- MotoGP 2020 Dünya Şampiyonası'nın 12'nci ayağı Avrupa Grand Prix'si İspanya'da gerçekleştirilecek.
(Valensiya/16.00)
13- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele edeceği Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası maçları Kartepe'de başlayacak. Kupanın ilk gününde 8 maç yapılacak.
(Kocaeli/13.00-20.15)
14- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında 2 maç oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.