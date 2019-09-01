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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

01.09.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

- Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesini ve Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılacak.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı anma törenlerine katılacak.

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

4- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de sürüyor.

- Organizasyonun ikinci gününde Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Çekya ile ABD karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçları F Grubu'nda Yeni Zelanda-Brezilya ve Yunanistan-Karadağ, G Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti-Ürdün ve Fransa-Almanya, H Grubu'nda da Kanada-Avustralya ve Senegal-Litvanya arasında oynanacak.

5- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçlarıyla sürüyor.

- Türkiye, Ankara Spor Salonu'nda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçları Sırbistan-Romanya, Almanya-Slovenya, Polonya-İspanya, Rusya-Belçika, İtalya-Slovakya, Hollanda-Yunanistan ve Azerbaycan-Bulgaristan arasında oynanacak.

6- Süper Lig'de 3. hafta Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe-Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

7- TFF 1. Lig'de 3. hafta Giresunspor-Hatayspor, Fatih Karagümrük-Hatayspor, Eskişehirspor-Bursaspor, Adana Demirspor-Keçiörengücü müsabakalarıyla sona erecek.

8- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin Cimnastik Salonu'nda finallerle sona erecek.

9- A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail ile karşılaşacak.

10- CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Romanya temsilcisi Dobrogea Sud'u Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda konuk edecek.

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si koşulacak.

12- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçları tamamlanacak.

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