Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
- Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesini ve Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılacak.
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı anma törenlerine katılacak.
3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
4- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de sürüyor.
- Organizasyonun ikinci gününde Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Çekya ile ABD karşı karşıya gelecek.
- Günün diğer maçları F Grubu'nda Yeni Zelanda-Brezilya ve Yunanistan-Karadağ, G Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti-Ürdün ve Fransa-Almanya, H Grubu'nda da Kanada-Avustralya ve Senegal-Litvanya arasında oynanacak.
5- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçlarıyla sürüyor.
- Türkiye, Ankara Spor Salonu'nda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
- Günün diğer maçları Sırbistan-Romanya, Almanya-Slovenya, Polonya-İspanya, Rusya-Belçika, İtalya-Slovakya, Hollanda-Yunanistan ve Azerbaycan-Bulgaristan arasında oynanacak.
6- Süper Lig'de 3. hafta Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe-Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.
7- TFF 1. Lig'de 3. hafta Giresunspor-Hatayspor, Fatih Karagümrük-Hatayspor, Eskişehirspor-Bursaspor, Adana Demirspor-Keçiörengücü müsabakalarıyla sona erecek.
8- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin Cimnastik Salonu'nda finallerle sona erecek.
9- A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail ile karşılaşacak.
10- CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Romanya temsilcisi Dobrogea Sud'u Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda konuk edecek.
11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si koşulacak.
12- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçları tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.