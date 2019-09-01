Euro
6.40
Dolar
5.82
BIST 100
96,030.47
Altın
1,520.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Karadeniz'de 'istavrit' bereketi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan Samsun'daki balıkçılar kasa kasa istavrit avladı.

Mustafa Çavuş,Veysel Altun   | 01.09.2019
Karadeniz'de 'istavrit' bereketi

Samsun

Karadeniz'de "istavrit" bereketi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Samsun'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı. Canik ve Dereköy'deki balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle denize ağlarını bıraktı. Gece saat 04.00 civarlarında "vira bismillah" diyerek ağlarını toplayan balıkçılar kasa kasa istavrit avladı. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı ) 

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Samsun'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Canik ve Dereköy'deki balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle denize ağlarını bıraktı.

Gece saat 04.00 civarlarında "vira bismillah" diyerek ağlarını toplayan balıkçılar kasa kasa istavrit avladı.

İlk ağdan 120 kasa istavrit çıktı

Canik Balıkçı Barınağı'ndan denize çıkan "Cemal Kaptan" adlı gırgır teknesinde ilk ağdan 120 kasa istavrit çıktı. 

Balıkları kasalara koyup kıyıdaki kamyona yükleyen balıkçılar, yeniden ağ atmak için denize açıldı.

Kentte Alaçam, Dereköy, Canik, Yakakent ve Terme limanlarında 630 teknenin olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

Karadeniz'de 'istavrit' bereketi

Karadeniz'de 'istavrit' bereketi

Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek deniz açıldı

Ava çıkanlara 'Balon balığı' uyarısı

'Balık ihracatımız 1 milyar dolara ulaştı'

'Balık ihracatımız 1 milyar dolara ulaştı'
Ekmek parası için 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyecekler

Ekmek parası için 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyecekler

Balıkçılara 'bilinçli avlanma' çağrısı

Balıkçılara 'bilinçli avlanma' çağrısı