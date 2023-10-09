Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık yapacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin dış ticaret endeksleri ile eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen şiddetli depremlerin ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Kabil/Herat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
(İstanbul/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 2. etap yarışı Kemer-Kalkan arasında gerçekleştirilecek.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçıyla tamamlanacak.
(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)
4- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turu hazırlıkları kapsamında, Tunus ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.