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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin dış ticaret endeksleri ile eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen şiddetli depremlerin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Kabil/Herat) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 2. etap yarışı Kemer-Kalkan arasında gerçekleştirilecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

4- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turu hazırlıkları kapsamında, Tunus ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

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