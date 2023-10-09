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İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Haftanın ilk gününde İstanbul'un iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Zafer Arslan, Metin Tokgöz, İlyas Kaçar, Mücahit Türetken, Mehmet Ali Derdiyok  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

D-100 kara yolunda Yenibosna, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda araçlar çift yönlü güçlükle ilerliyor.

Metrobüs güzergahı yenileme çalışmaları sebebiyle Esenyurt ile Beylikdüzü arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Hadımköy bağlantı yolu, Avcılar, TEM Otoyolu Levent Büyükdere Caddesi, Nurtepe Viyadüğü bağlantı yolu ile Hasdal'da yoğun trafik dikkati çekiyor. Tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarında ise yolcu yoğunluğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe'de, Üsküdar ile Ümraniye'nin bazı caddelerinde, Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında araç yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda, Küçükyalı, Kozyatağı, Göztepe, Altunizade'de trafik yoğun seyrederken, Uzunçayır-Çamlıca yönündeki araç yangını nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Araçta çıkan yangın söndürülürken, bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde yüzde 69'a kadar çıktı.

Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar yükseldi.

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