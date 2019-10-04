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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Güvenliği Televizyon Ödülleri Yarışma Programı"na katılıyor. 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

04.10.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rize Valiliğini ziyaret edecek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılışına katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu, Mengen ve Kıbrıscık belediyelerine ziyarette bulunacak, Bolu Belediyesince yapılacak Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının temel atma törenine iştirak edecek.

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Trbabzon'da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da "Trafik Güvenliği Televizyon Ödülleri Yarışma Programı"na katılacak.

- Soylu'nun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'un Fethi'nin 558. Yıl Dönümü Kutlamaları ve 11. Trabzon Günleri'ne iştirak edecek.

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valilik ve Eskişehir Anadolu Lisesini ziyaret edecek, Gülay Kanatlı Ortaokulu'nun açılışı ile milletvekilleri, hayırseverler ve iş insanlarıyla toplantıya katılacak.

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Almanya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz-eylül dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketi ile eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak. 

8- TÜİK, ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

10- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

11- 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürecek.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivali ziyaret edecek.

12- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ile görüşecek ve Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 5. Dönem Toplantısı'na katılacak.

- Karadağ-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'na katılacak Kasapoğlu, daha sonra Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milutin Simovic ile bir araya gelecek.

13- Süper Lig'in 7. hafta mücadelesi Fenerbahçe-Antalyaspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla başlayacak.

14- THY Avrupa Ligi ilk hafta maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek. 

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