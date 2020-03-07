Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde düzenlenecek BIO Türkiye Ödül Töreni'ne katılacak.
2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenecek Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu "Türkiye Buluşması Açılış Programı"na iştirak edecek.
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek, "15 Temmuz Yurt Yerleşkesi" açılış programına, Gençlik Buluşması'na, AK Parti Selçuklu İlçe 7. Olağan Kongresi'ne, "AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı Yeni Üye Tanıtım Programı"na katılacak.
4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'de ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne iştirak ediyor.
5- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.
6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
7- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
8- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.
9- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
10- Süper Lig'de 25. haftaya BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK-Trabzonspor, Göztepe-Medipol Başakşehir, Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.
11- TFF 1. Lig'de 26. hafta Keçiörengücü-Boluspor, Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük-Adana Demirspor, Eskişehirspor-Giresunspor, Bursaspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla sürecek.
12- ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji, OGM Ormanspor-Türk Telekom, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor müsabakalarıyla başlayacak.