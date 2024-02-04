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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adıyaman’da “Aile ve Gençlik Fonu”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni ile İslahiye'de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

(Gaziantep/13.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısına iştirak edecek.

(Manisa/15.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) 

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor, Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/16.00/19.00) 

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Erzurumspor FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Tuzlaspor-Manisa FK, Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK ve Bitexen Giresunspor-Eyüpspor müsabakalarıyla sona erecek.

(Erzurum/İstanbul/13.30/Ankara/16.00/Giresun/19.00) 

3- TFF 2. Lig gruplarında 24'üncü, TFF 3. Lig gruplarında ise 18'inci hafta maçları tamamlanacak. 

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. haftanın 7 maçı yapılacak. 

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasına, Manisa Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ, Aliağa Petkimspor-Reeder Samsunspor, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko-Galatasaray EKMAS müsabakalarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00/20.30) 

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftasına 1 maçla devam edilecek. 

6- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasının tüm maçları yapılacak. Hafta, Türk Hava Yolları-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Eczacıbaşı Dynavit-Karayolları, VakıfBank-Sarıyer Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Galatasaray Daikin, Çukurova Belediyespor-Kuzeyboru, PTT-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş AYOS karşılaşmalarına sahne olacak.

(İstanbul/14.00/14.00/15.30/17.30/Adana/Ankara/14.00/Aydın/15.00) 

7- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. hafta mücadelesi, Brand Group Alanya Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara, Arkas Spor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/14.00/Ordu/15.00) 

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor, Kastamonu Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa ve Armada Praxis Yalıkavak-Anadolu Üniversitesi maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/14.00/Kastamonu/15.00/Muğla/17.00) 

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