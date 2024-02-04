Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye afetin 1. yılında görüntülendi
6 Şubat'ta çekilen görüntüler ile enkaz kaldırma çalışmalarının ardından kaydedilen görseller karşılaştırıldığında, ilçe merkezlerindeki büyük boş alanlar dikkati çekiyor.
Gaziantep
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, afetin 1. yılında görüntülendi.
AA, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla "asrın felaketi"nden etkilenen kentlerde yürütülen çalışmalara yönelik son durumu kayda aldı.
6 Şubat depremlerinde 1888 binanın yıkıldığı Nurdağı ile 1182 binanın yıkıldığı İslahiye ilçeleri afetin birinci yılında havadan görüntülendi.
Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile aynı açıdan çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında ilçe merkezlerindeki büyük boş alanlar dikkati çekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.