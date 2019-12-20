Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, yapılacak son görüşmelerin ardından oylanacak.
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya İl Genel Meclisi Üyeleri Eğitim Semineri'ne iştirak edecek.
3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezinin 10. konferansı "Dünya Enerji Görünümü 2019 Türkiye Lansmanı"na katılacak.
4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gümüşhane'de tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.
5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdindeki temasları hakkında Belçika'da basın toplantısı düzenleyecek.
6- TÜİK, 2018 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verileri ile aralık ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, kasım ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
7- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.
8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
9- Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.
10- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
11- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.
12- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Güreş Şampiyonası'nı takip edecek.
13- Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
14- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında lider Anadolu Efes, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.