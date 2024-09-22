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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkevi'nde düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılacak, Rockefeller Plaza'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek.

(New York) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Organ Nakli Kongresi’ne katılacak.

(İstanbul/18.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) 

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydos Ormanı'nda "Dünya Temizlik Günü" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.00) 

2- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa-Antalyaspor, Beşiktaş-ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor-Samsunspor ve Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Rize/17.00/Adana/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 6. haftasına Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor, Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK ve Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/19.00/Ankara/16.00/Çorum/19.00) 

4- Nesine 2. Lig gruplarında 4. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta müsabakaları sona erecek.

6- Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak. 

7- Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvaları (4 eleme grubu), Antalya'da tamamlanacak. 

(Antalya)

8- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup mücadelesi Beşiktaş-Aras Kargo, Zeren Spor-Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/13.00/15.30/İzmir/18.00) 

9- Voleybol Erkekler Balkan Kupası, Yunanistan'da 5'incilik, 3'üncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak. Arkas Spor, finalde Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016 ile karşı karşıya gelecek.

(Selanik/15.00/18.00/21.00)

10- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Spor Toto, Hırvatistan'ın RK Porec takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Porec/19.00)

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasına Güneysu-Mihalıççık Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/14.00/Konya/17.00/İzmir/18.30) 

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