Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkevi'nde düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılacak, Rockefeller Plaza'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek.
(New York)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Organ Nakli Kongresi’ne katılacak.
(İstanbul/18.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydos Ormanı'nda "Dünya Temizlik Günü" etkinliğine katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa-Antalyaspor, Beşiktaş-ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor-Samsunspor ve Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor maçları yapılacak.
(İstanbul/17.00/20.00/Rize/17.00/Adana/20.00)
3- Trendyol 1. Lig'in 6. haftasına Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor, Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK ve Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor maçıyla devam edilecek.
(İstanbul/16.00/19.00/Ankara/16.00/Çorum/19.00)
4- Nesine 2. Lig gruplarında 4. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
5- Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta müsabakaları sona erecek.
6- Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak.
7- Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvaları (4 eleme grubu), Antalya'da tamamlanacak.
(Antalya)
8- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup mücadelesi Beşiktaş-Aras Kargo, Zeren Spor-Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Bursa/13.00/15.30/İzmir/18.00)
9- Voleybol Erkekler Balkan Kupası, Yunanistan'da 5'incilik, 3'üncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak. Arkas Spor, finalde Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016 ile karşı karşıya gelecek.
(Selanik/15.00/18.00/21.00)
10- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Spor Toto, Hırvatistan'ın RK Porec takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Porec/19.00)
11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasına Güneysu-Mihalıççık Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/14.00/Konya/17.00/İzmir/18.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.