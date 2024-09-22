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Ankara'da "change" araç operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da, depremde hasar gören araçların motorlarını yasa dışı başka araçlara takarak "change" işlemi yapan 4 şüpheli yakalandı.

Muhammed Nuri Erdoğan, Yusuf Soykan Bal  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Ankara'da "change" araç operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, depremde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların motorları, aynı marka ve model çalıntı, kaçak veya hacizli araçlara takıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Ankara Oto Sanayi'deki 4 ayrı oto yedek parça satan iş yerine düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İş yerlerinde yapılan kontrollerde, okunamayan, şasi numaraları silinmiş ve kimliksiz, yakalama kararı olan ve yurt dışı kaynaklı toplam 31 motor ile 19 şanzıman ele geçirildi.

Ele geçirilen parçaların, kriminal laboratuvarda uzmanlar tarafından inceleneceği öğrenildi.

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