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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini bulacak; Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına ikas Eyüpspor-Gaziantep FK, Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor, Antalyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Trabzon/16.00/Muğla/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 7. haftasına Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor, Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK ve Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/Ankara/16.00/Adana/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig gruplarında 5. hafta müsabakaları tamamlanacak.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 4. hafta müsabakaları tamamlanacak.

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak. (Fotoğraflı)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası; OGM Ormanspor-Zonguldakspor Basket 67, Emlak Konut-ÇBK Mersin ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Danilos Pizza müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/15.00/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

8- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da gerçekleştirilen 10. ayağında superpole yarışı ve ikinci yarış yapılacak.

(Alcaniz/12.00/15.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasına; Rize Belediyespor-Güneysu, Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.00/Bursa/15.00/Eskişehir/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

10- Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda tamamlanacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

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