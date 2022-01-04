Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşacak.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.
- TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/12.45/10.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021 Maden İhracatı Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2021 Yılı Değerlendirmesi" programına iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verileri ile aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kuru endeksini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesinin basın toplantısı Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak.
(Doha/18.00)
2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in maçları başlayacak; Darüşşafaka, turun ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Burgos/22.30)
3- ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile İspanya'nın Lointek Gernika takımı arasında Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçı yapılacak.
(Mersin/18.00)
4- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen Görele Belediyespor-Antalya Anadoluspor, Kastamonu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçları yapılacak.
(Giresun/16.00/Kastamonu/17.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.