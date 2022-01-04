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İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli üç ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

Şükrü Gündüz   | 04.01.2022
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Bursa ve İzmir'de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda silah ile uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 28 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet'e götürülecek.

Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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