Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 03.10.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği Fatih Sultan Mehmet Tablosu Lansmanı'na katılacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ve çeşitli kurumları ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına katılacak, Ulu Camii ve çevresindeki kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak.

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Reyhanlı Barajı'nın açılış törenine katılacak.

5- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Süper Lig'in 4. haftasına Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir-Göztepe ve Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.

9- TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü-Altay, Tuzlaspor-Bursaspor, Giresunspor-Beypiliç Boluspor ve Altınordu-Ankaraspor maçları oynanacak.

10- ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun 2. haftasında Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji ve TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Tillis Kovid-19'a yakalandı
Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür
Kovid-19'a yakalanan Trump'tan videolu 'iyiyim' mesajı
DSÖ Avrupa Ofisi'nden Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine övgü

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi