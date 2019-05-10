Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenecek Danıştay'ın 151. Kuruluş Yıl Dönümü ve İdari Yargı Günü Programı ile Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışına katılacak.
- Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MKYK toplantısına başkanlık edecek, büyükelçilerle iftarda bir araya gelecek.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştayın 151. Kuruluş Yıl Dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenecek törene katılacak.
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'da ziyaretlerde bulunacak, Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri ile söyleşiye, Engelliler Haftası iftar programına ve "vatandaş buluşması"na katılacak.
4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaköy'deki Galataport Projesi'nde incelemelerde bulunacak.
5- TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Kapadokya alanında yetki karmaşasının çözümü amacıyla "Kapadokya Alan Başkanlığı" kurulmasına ilişkin kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.
6- TÜİK, mart ayı dış ticaret endeksleri ile yılın ilk çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıklayacak.
7- KKTC'de hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
8- İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)
10- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski sağlık çalışanı ve doktor 24 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
- FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki "Altınşehir" yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen sanık Nurettin Koç ve eşinin yargılanmasına İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanıklı davanın görülmesine Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- Yüksekova ilçesinde FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
11- Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları ve yöneticileri hakkında açılan dava kapsamında 48 şüphelinin yargılanmasına Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
12- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın ilk maçında Antalyaspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.
13- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Fenerbahçe Beko maçıyla başlayacak.
14- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin ikinci maçında Çukurova Basketbol ile Fenerbahçe, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.