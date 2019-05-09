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İçişleri Bakanlığından yayalara bilgisayar oyunlu anlatım

İçişleri Bakanlığınca, bir bilgisayar oyunu üzerinden, trafikte yaya önceliği ve kurallara uyulması gerektiğini anlatmak için hazırlanan simülasyon, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Cankut Taşdan   | 09.05.2019
İçişleri Bakanlığından yayalara bilgisayar oyunlu anlatım

Ankara

İçişleri Bakanlığınca, bir bilgisayar oyunu üzerinden, trafikte yaya önceliği ve kurallara uyulması gerektiğini anlatmak için hazırlanan simülasyon paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın" projesi kapsamında, popüler bir bilgisayar oyunu ile aynı şekilde hazırlanmış simülasyonunda, yayalara trafikte öncelik sahibi oldukları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı.

Paylaşımda, "Yaya geçidinde; ışık varsa ışığa uyulur. Hem ışık hem polis varsa polise uyulur. Işıksız yaya veya okul geçidinde, yaya yola adım attığında sürücü durmak zorundadır." ifadelerine yer verildi.

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