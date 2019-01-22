Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkan vekillerini kabul edecek.



2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı ile Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol'ün imza törenine katılacak.



3- VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.



4- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.



5- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.



6- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



7- Filipinler’in güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumunun ardından gelişmeler izleniyor.



8- İsviçre'de 49'uncu Dünya Ekonomi Forumu (WEF) başlayacak.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

10- FETÖ davaları



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



- Örgütün Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- Eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



- Örgütün medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığınca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın yargılanmasına devam edilecek.



11 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası heyecanı



- Kupanın son 16 turunda Boluspor ile Galatasaray arasındaki ertelenen ilk maç, Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.



- Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, rövanş maçında Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.



12- Gençlerbirliği Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının ikinci yılında kabri başında anılacak.



13- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Banvit, İtalya temsilcisi Sidigas'ı Kara Ali Acar Spor Salonu'nda konuk edecek.



14- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında B Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Rusya temsilcisi Dinamo Kazan ile deplasmanda karşılaşacak.



15- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Rusya temsilcisi Yenisei'yi Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.



16- Voleybolda Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçlarında İnegöl Belediyespor-Galatasaray, Maliye Piyango-Arhavi Belediyespor, Arkas Spor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş karşı karşıya gelecek.



17- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in ikinci yarısı Polatlı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor müsabakasıyla başlayacak



18- Kadın A Milli Futbol Takımı, Slovakya ile Emirhan Spor Kompleksi'nde hazırlık maçı yapacak.