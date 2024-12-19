Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmedya Finans Zirvesi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve hükümlü avukat Selçuk Kozağaçlı’yı Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Polonez işçileri ile Metal İş Sendikası eylemine ziyarette bulunacak, Yarbay Ali Tatar'ı Anma ve Anlama Programı'na katılacak.
(İstanbul/11.00/14.30/Kocaeli/16.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ailenin Güçlendirilmesi ve Dinamik Nüfus Yapısı Sempozyumu'na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "İnşaat Mühendisleri Günü Onur Gecesi" programına iştirak edecek.
(Konya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30/14.30)
2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(Ankara/14.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin sosyal koruma istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de katılımıyla Avrupa Birliği liderler zirvesi düzenlenecek.
(Brüksel/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 3. toplantısını yapacak.
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin altıncı ve son haftasında Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak.
(Brugge/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu, 5 maçla tamamlanacak; İskenderunspor-Atakaş Hatayspor, Kırklarelispor-Adana Demirspor, Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği-Kasımpaşa ve Bucaspor 1928-Göztepe müsabakaları yapılacak.
(Hatay/13.00/Kırklareli/14.30/Erzincan/Ankara/17.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
3- THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Paris/22.30) (Fotoğraflı)
4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, Polonya'nın Enea Gorzow ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
5- Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakası oynanacak.
(Trabzon/14.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.