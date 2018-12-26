Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliğini ziyaret edecek.



3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK Başkanlığı Erdoğan Özen Konferans Salonu'nda, SGK 5. Olağan Genel Kuruluna katılacak.



4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yapacağı sohbet toplantısında sosyal, siyasi ve ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

5- TBMM Genel Kurulunda, Karayolları Trafik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek.



6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC'de Güzelyalı Terfi Merkezi, Geçitköy Barajı ve Artıma Tesisi’nde incelemelerde bulunacak, KKTC Sulamaları İletim Tüneli’nin temel atma törenine katılacak.



7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ve Ticaret Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı'na katılacak.



8- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, AA Finans Masası'na konuk olacak.



9- TÜİK, aralık ayı sektörel güven endeksleri ile 2017 yılı sosyal koruma istatistiklerini yayımlayacak.



10- Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, tarım sektörünün 2018 yılını değerlendirecek.



11- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



12- Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiye ilişkin gelişmeler izleniyor.



13- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.



14- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.

15- FETÖ davaları



- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski emniyet mensubu 6'sı tutuklu 18 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ/PDY’nin askeri yapılanması içindeki "ankesör" soruşturmaları kapsamında açılan davalar görülecek.



16- Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



17- Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sansasyonel eylem yapmak için kent merkezine gönderdiği teröristleri evlerinde barındırdıkları, şifreli bilgileri teröristlere ilettikleri iddia edilen 4 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



18- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta OGM Ormanspor-Canik Belediyespor, Gündoğdu Adana Basketbol-BOTAŞ, İstanbul Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol, Çukurova Basketbol-Beşiktaş, Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-İzmit Belediyespor maçlarıyla başlayacak.



19- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe-Jeopark Kula Belediyespor karşı karşıya gelecek.



20- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap eşleşmelerinin kura çekimi AXA Sigorta Genel Müdürlüğünde yapılacak.