Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türkiye-Macaristan İş Forumu ile Gül Baba Türbesi’nin açılışlarına katılacak.

- Erdoğan, daha sonra Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyacak ve Galiçya Türk Şehitliğine ziyarette bulunacak.

2- Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, İstanbul Üniversitesi'nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılacak.

3- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kaya Palazzo Otel'de Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

4- TBMM Genel Kurulunda, Meclis İçtüzüğü'nde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

5- CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığında CHP Ekonomi Masası, HAK-İŞ Konfederasyonunu ziyaret edecek.

7- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı Lansmanı'na katılacak.

8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 9. Türkiye Enerji Zirvesi'ne iştirak edecek, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek.

9- TÜİK, eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

10- Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları takip ediliyor.

11- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

12- Endonezya'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

13- Suriye'de, Soçi mutabakatı çerçevesinde muhalifler ve rejim karşıtı grupların ağır silahlarını cephe hattından çekmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

14- FETÖ davaları

- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davası Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 92 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülecek.

15 - Nazlı Ilıcak'ın Genelkurmay Başkanlığınca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

16- 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Konya-Konya etabıyla başlayacak.

17- Voleybolda 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Halkbank ile Maliye Piyango, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

18- Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörleri ve takım kaptanlarının katılımıyla Adana HiltonSA'da basın toplantısı düzenlenecek.

19- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başlayacak. D Grubu'nda yer alan Beşiktaş Sompo Japan, Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'a konuk olacak.

20- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda OGM Ormanspor, ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda ağırlayacak.

21- A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Perşembe günü Rize'de Bosna Hersek'le oynayacağı özel maç ve 14 Ekim Pazar günü Rusya'yla deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi karşılaşması için hazırlıklarına, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanla devam edecek.

22- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş Mogaz-Antalyaspor maçı oynanacak.