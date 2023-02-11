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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay’da 600 Evler Sitesi’nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 11.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulunacak.

(Malatya/09.30-11.00/Diyarbakır/13.30-15.00/Şanlıurfa/17.15-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Antakya'da incelemelerde bulunacak.

(Hatay/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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