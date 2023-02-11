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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay’da 600 Evler Sitesi’nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

İslahiye'de 115 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan baba ve engelli oğlu helikopterle hastaneye sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkazdan sağ çıkartılan baba ve engelli oğlu, Jandarma Genel Komutanlığa ait helikopterle hastaneye sevk edildi.

Mehmet Akif Parlak   | 11.02.2023
İslahiye'de 115 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan baba ve engelli oğlu helikopterle hastaneye sevk edildi

Gaziantep

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından İslahiye ilçesinde enkaz altında kalan Abdullah Keskin ve engelli oğlu Ahmet, ekiplerin çalışmasının ardından dün saat 22.50'de enkazdan sağ çıkartıldı.

Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine sevk edilen baba ve oğlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

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