Nizip'te depremden 119 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 119 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.
Gaziantep
Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Gaziantep’in Fatih Sultan Mahallesi’nde Furkan Apartmanı enkazında ortam dinlemesinin ardından sesine ulaşılan Büşra Almusa 119 saat sonra kurtarıldı https://t.co/fySkjy2M70 pic.twitter.com/sO2DJVJmlY— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 11, 2023
Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 25 yaşındaki Büşra Almusa'nın sesine ulaştı.
Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Almusa, depremden 119 saat sonra enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.
Enkazdan çıkınca 2 işaret parmağını havaya kaldırarak şükreden Almusa'nın Nizip Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda tercümanlık yaptığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.