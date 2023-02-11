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Dünya, Asrın felaketi

Pakistan'dan Türkiye'ye yardımlar devam ediyor

Pakistan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye’ye yardımlarını sürdürüyor.

Muhammet Nazım Taşcı   | 11.02.2023
Pakistan'dan Türkiye'ye yardımlar devam ediyor

İslamabad

Pakistanlı yetkililerin, AA muhabiriyle paylaştığı bilgilere göre, Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatıyla başlatılan yardım çalışmalarında 3 uçak daha Türkiye’ye gönderildi.

2'si Pakistan Uluslararası Havayolları, 1'i Pakistan Hava Kuvvetlerine ait olmak üzere toplamda 3 uçak beraberindeki yaklaşık 60 tonluk yardımla Türkiye'ye doğru hareket etti.

Pakistan'dan 7 Şubat'tan bu yana Türkiye'ye destek için gönderilen uçakların sayısı 10'a çıktı. Bu yardımlar, biri Türk Silahlı Kuvvetleri, 3'ü Pakistan Hava Kuvvetleri ve 6'sı Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait uçaklarla taşındı.

Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağı da 75 tonluk yardım malzemesiyle Türkiye'ye doğru havalanacak.

Pakistanlı yetkililer, kara ve deniz yoluyla da yardım gönderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

İslamabad yönetimi, ülke genelinde devlete bağlı okullarda yardım toplanmasını kararlaştırmıştı.

Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının, oluşturulan yardım fonuna bağışlanmasına karar verilmişti.

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