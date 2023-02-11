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Dünya, Asrın felaketi

Balkan ülkeleri Türkiye'deki depremzedelere yardımlarını sürdürüyor

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin yanında olmaya devam ediyor.

Ekip, Lejla Biogradlija   | 11.02.2023
Balkan ülkeleri Türkiye'deki depremzedelere yardımlarını sürdürüyor Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saraybosna

Bosna Hersek'teki savaş zamanında 1995'te soykırımı yaşayan Srebrenitsa anneleri, Türkiye'ye dayanışma mesajı gönderdi.

Srebrenitsa Anneleri Derneği üyelerinden Nura Begovic, Türk halkının yanında olduklarını söyledi.

Bosna Hersek'in Zivinice kentinde toplanan yardımların yüklendiği 2 tır, deprem bölgesine hareket etti. Bosna Hersek, Suriye ve Türkiye bayraklarının asıldığı tırlarda, giyecek, gıda, bebek bezi ve ayakkabı gibi malzemeler bulunuyor.

Başkent Saraybosna'daki yardım kuruluşu pomozi.ba yardımları toplamaya devam ederken, başkentin tarihi yapılarından Vijecnica Kütüphanesi de vatandaşların getirdiği yardımlarla doldu.

Sırbistan'dan da yardımlar sürüyor

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Orta Yol İnsani Yardım Kuruluşunca toplanan yardım da deprem bölgesine gönderiliyor.

Orta Yol İnsani Yardım Kuruluşu Müdürü Elvir Turkovic, 4 kamyondan oluşan yardım konvoyunun yola çıktığını belirterek, ihtiyaç durumunda yardımlara devam edeceklerini söyledi.

Sırbistan'ın Niş kentindeki Nikola Tesla Bulvarı'nda da yardım standı kurulurken, yardım kolilerinden birinin üzerine yazılan "Geçmiş olsun Türkiye'm" ifadeleri dikkati çekti.

Niş Konsolosu Atilla Küçüktalaslı, kamyonların dolar dolmaz yola çıkacağını ifade ederek, deprem bölgesinde havanın oldukça soğuk olduğunu vurguladı.

Novi Sad'daki Sırp Ulusal Tiyatrosu çalışanları ise depremden etkilenen çocuk ve bebekler için yardım hazırladıklarını aktardı.

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