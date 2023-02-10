Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Müdürlüğündeki Deprem Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantının ardından açıklama yapacak.
(Gaziantep/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin sanayi üretim ve inşaat maliyet endeksleri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB üyesi ülkelerin liderlerinin olağanüstü zirve toplantısı ikinci gününde devam edecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, hutbe verecek.
(Ankara/13.08) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva’daki tesislerinde gerçekleştirilecek. Birlik aynı zamanda TFF Yönetim Kurulu ile bir araya gelecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.