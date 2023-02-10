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Adıyaman Zümrüt Apartmanı’nda enkaz altında sağ olduğu belirlenen 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Zaman Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’ın İskenderun ilçesi Mete Aslan Bulvarı’ndaki 5 katlı apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 10.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Müdürlüğündeki Deprem Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantının ardından açıklama yapacak.

(Gaziantep/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin sanayi üretim ve inşaat maliyet endeksleri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB üyesi ülkelerin liderlerinin olağanüstü zirve toplantısı ikinci gününde devam edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, hutbe verecek.

(Ankara/13.08) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1- Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva’daki tesislerinde gerçekleştirilecek. Birlik aynı zamanda TFF Yönetim Kurulu ile bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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