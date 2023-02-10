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Gündem, Asrın felaketi

Enkazdan çıkarıldığında 'kendisine sarılacağı' sözünü veren kurtarma görevlisi 101. saatte sözünü tuttu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 600 Konutlar Sitesi'nde 101. saatte enkazdaki bir kişiye sağ ulaşıldı.

Sergen Sezgin, Fatih Çapkın   | 10.02.2023
Enkazdan çıkarıldığında 'kendisine sarılacağı' sözünü veren kurtarma görevlisi 101. saatte sözünü tuttu Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Hatay

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki sitede, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Termal kamera ve ses dinleme cihazları kullanan ekipler, saat 23.00'ten itibaren yoğunluk verdikleri alanda inşaat mühendisi 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş'a ulaştı.

Enkazdan çıkarılan Yiğitbaş, alkışlarla ambulansa taşındı.

Çalışmalar sırasında Yiğitbaş ile konuşarak enkazdan çıkarıldığında kendisine sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi Mustafa Aydın da ambulansa koştu. Aydın, sedyedeki Yiğitbaş'a sarılarak sözünü tuttu.

Bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

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