Enkazdan çıkarıldığında 'kendisine sarılacağı' sözünü veren kurtarma görevlisi 101. saatte sözünü tuttu
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 600 Konutlar Sitesi'nde 101. saatte enkazdaki bir kişiye sağ ulaşıldı.
Hatay
Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki sitede, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Termal kamera ve ses dinleme cihazları kullanan ekipler, saat 23.00'ten itibaren yoğunluk verdikleri alanda inşaat mühendisi 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş'a ulaştı.
• Termal kamera ve ses dinleme cihazları kullanıldı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 10, 2023
• Enkazda çalışmalar yoğunlaştırıldı, Yiğitbaş'a ulaşıldı
30 yaşındaki inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş, Hatay'da 101. saatte enkazdan kurtarıldı https://t.co/Tn3DPArnro pic.twitter.com/ze6xeBqzDE
Enkazdan çıkarılan Yiğitbaş, alkışlarla ambulansa taşındı.
Çalışmalar sırasında Yiğitbaş ile konuşarak enkazdan çıkarıldığında kendisine sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi Mustafa Aydın da ambulansa koştu. Aydın, sedyedeki Yiğitbaş'a sarılarak sözünü tuttu.
Bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.